Не вышли в прокат 185 из 325 снятых «Казахфильмом» картин на сумму более 19 млрд тенге – Счетный комитет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Деятельность АО «Казахфильм» является недоходной. Об этом заявил член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Талгат Жакан, оглашая итоги аудита реализации отдельных бюджетных программ, а также управления активами организаций Министерства культуры и спорта РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Затраты на содержание АО «Казахфильм» за период 2018-2019 годы составили 1 млрд 129 млн тенге, а доход от реализации деятельности за указанный период, без учета производства фильмов, - 638,1 млн тенге. или 56,5% к объему затрат. В настоящее время отраслеобразующее предприятие киноиндустрии АО «Казахфильм» имеет морально и физически изношенную материально-техническую базу. Вместе с тем, при надлежащей модернизации и технической оснащенности современным оборудованием и техникой, появилась бы возможность самоокупаемости «Казахфильма», как, скажем, российского киноконцерна «Мосфильм» и национального агентства «Узбеккино», где созданы условия для полноценного кинопроизводства и формирования самостоятельного кинорынка», - сказал Талгат Жакан, выступая на очередном заседании Счетного комитета.

Он также добавил, что «Казахфильмом» приобретались литературные сценарии, которые впоследствии не реализованы, осуществлялось производство невостребованных фильмов, по которым отсутствует спрос на прокат.

«К примеру, с 2010 года не осуществлено производство фильмов по 48 одобренным сценариям и не вышли в прокат 185 из 325 снятых картин, затраты по которым составили более 19 млрд тенге. Доходы, полученные от трансляции через кинотеатры и телевидение, не покрывают себестоимость произведенных фильмов. Так, за последние 9 лет произведена 161 картина, затраты на которые составили 42 млрд 951 млн тенге, тогда как сумма дохода дестрибуции за этот же период составила 698 млн тенге, или всего 1,6%», - заключил Талгат Жакан.