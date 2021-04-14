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Не выполняющие требования объекты бизнеса будут исключать из проекта «Ashyq»

Автор:  
Арайлым Мұрат
14 Апреля 2021, 17:48
Не выполняющие требования объекты бизнеса будут исключать из проекта «Ashyq»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Не выполняющие требования объекты предпринимательства будут исключаться из проекта «Ashyq». Об этом сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы ищем баланс между повышением деловой активности и стабилизацией эпидситуации. Наш проект «Ashyq» направлен на это. По караоке предусматривается ряд ограничений. Караоке будет работать только в проекте «Ashyq». При этом предусматриваем обязательные требования, которые предъявляются тем объектам, которые будут работать по «Ashyq», - пояснила Айжан Есмагамбетова.

Если объекты не будут выполнять этих требований, то они будут из проекта исключаться.

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля напомнила, что в проекте «Ashyq» четко разграничивается категория граждан, которые могут посещать объекты.

«Разрешается тем, кто имеет отрицательный результат ПЦР-теста, или те, у кого статус неизвестен. А для ПЦР положительных посетителей или контактных введен запрет на допуск к объектам, работающим в «Ashyq», - добавила Айжан Есмагамбетова.


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