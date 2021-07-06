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    02:23, 06 Июль 2021 | GMT +6

    Не выполнив работу, нанятый строитель скрылся с миллионом тенге в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Не выполнив работу, строитель скрылся с предоплатой в 950 тысяч тенге в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в дежурную часть управления полиции города Кокшетау за помощью обратился 32-летний житель областного центра. Мужчина сообщил, что 17 июня он связался с мастером по оказанию строительных работ, но остался без денег. По словам потерпевшего, объявление об оказании услуг он нашел на рекламном сайте OLX.

    «Связавшись с мастером и обговорив все детали строительных работ, потерпевший передал подозреваемому предварительную оплату в сумме 950 тысяч тенге. Приехав через непродолжительное время на объект, на котором должны были производиться работы, заявитель не застал ни подозреваемого, с которым был заключен устный договор, ни наемных рабочих. На телефонные звонки все последующие дни подозреваемый также не отвечал», - отметили в ведомстве.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления криминальной полиции установили подозреваемого. Им оказался состоящий на учете по категории «вор-карманник» 33-летний житель областного центра.

    По факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 190 УК РК «Мошенничество».


    Теги:
    МВД РК Закон и право Акмолинская область
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