Не выезжая за рубеж: В Казахстане можно пройти диагностику онкозаболеваний на ранних стадиях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 15 августа исполнится год с момента открытия Центра ядерной медицины при БМЦ УДП РК. В Центре с расширенным спектром радиофармацевтических препаратов бесперебойно функционируют два блока: производственный и диагностический. Постепенно высокотехнологические исследования становятся доступными каждому казахстанцу. Как отмечал управляющий делами Президента РК Айбек Дадебаев, в Центре ядерной медицины диагностику и оценку эффективности лечения прошли около 4 тысяч человек со всех регионов страны. Свыше 95% пациентов - в рамках ГОБМП. О том, как развивается Центр ядерной медицины и чем могут похвастаться ученые, расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Хоть и Центр ядерной медицины открылся только в прошлом году, ученые начали работу еще задолго до его открытия. Это и подготовительные работы, валидационные мероприятия, обучение врачей и медперсонала за рубежом, чтобы те могли в совершенстве пользоваться новейшими оборудованиями. Эти навыки были необходимы для производства как можно больше радиофармпрепаратов, благодаря чему поток пациентов увеличится в два раза, а эффективность диагностики будет соответствовать международным стандартам.

«С момента ввода в эксплуатацию Центра ядерной медицины налажено собственное производство уже третьего по счету радиофармацевтического лекарственного препарата – 11С-метионин (углерод-метионин). Для нашей больницы это высокий показатель, если учесть, что обычно в мировой практике, по данным врачей, в год осваивается собственное производство одного – максимум, двух видов препаратов», - отмечал ранее Айбек Дадебаев.

Фото: t.me/udp_dadebayev

С декабря прошлого года Центр стал сам производить универсальный радиофармпрепарат, который распознает 50-60% всех злокачественных опухолей. В марте этого года начал выпускать специфический препарат, используемый в диагностике всех видов костных метастазов, а также злокачественных образований костей.

«Проведение томографии (ПЭТ/КТ) с использованием 11С-метионина остается наиболее точным из неинвазивных методов ранней диагностики и признан «золотым стандартом» в определении границ (объема) опухолей головного мозга», - добавил Айбек Дадебаев.

Три кита, на которых на сегодняшний день держится Центр ядерной медицины – это три радиофармпрепарата для диагностики онкозаболеваний на ранних стадиях, для диагностики всех типов метастаз в костной ткани и для ранней диагностики опухолей головного мозга.

Фото: t.me/udp_dadebayev

«Центр ядерной медицины был открыт в прошлом году. Первый радиофармпрепарат произвели на циклотронном комплексе 16 декабря. Этот радиофармпрепарат 18-фтородезоксиглюкоза (18F-FDG) предназначался для проведения ПЭТ/КТ исследований онкологических пациентов. Второй был произведен 30 марта. Второй радиофармпрепарат 18F-NaF (фторид натрия) предназначен для диагностики всех типов метастаз в костной ткани, а также опухолей в костных тканях. То есть, эти недуги теперь можно выявлять на ранней стадии. 21 июня мы произвели 11С-метионин (углерод-метионин). Мы ожидаем расходные материалы и сразу же начнем синтезировать для пациентов. Этот препарат направлен на диагностику рака головного мозга. Считаю, что для центра, который открылся буквально в прошлом году, это достаточно большие успехи, потому что, начиная с 2008 года на территории Казахстана существовал только один радиофармпрепарат. Таких центров сейчас по Казахстану насчитывается 7. Три из них являются государственные, остальные частными», - отметила руководитель Центра ядерной медицины Айгуль Садуакасова.

Руководитель Центра ядерной медицины Айгуль Садуакасова пояснила, что нам дает успешное производство этих радиофармпрепаратов.

«Внедрение первого радиофармпрепарата18-фтородезоксиглюкоза (18F-FDG) состоялось в декабре прошлого года. С того момента провели больше 57 синтезов. Что оно дало? Во-первых, сократилась очередь ожидания. То есть, когда у нас появился большой объем препарата, у нас появилась возможность увеличить пропускную способность. Мы не только производим, но и занимаемся диагностикой заболеваний. Увеличение количества радиофармпрепаратов говорит о том, что мы можем принимать в два раза больше пациентов в день. Самая большая проблема, с которыми сталкиваются пациенты в стране – большая очередь ожидания на ПЭТ/КТ исследования. Если раньше люди могли стоять в очереди по 6 месяцев, сейчас же эта процедура занимает 4 месяца», – пояснила глава Центра ядерной медицины Айгуль Садуакасова.

Фото: t.me/udp_dadebayev

Не стоит забывать о том, что радиофармпрепараты не появились на пустом месте. Только после тщательной проверки, длительного этапа валидации их начали применять пациенты.

«Этап валидации включает в себя проверку всех технологических процессов, правильность их проведения в условиях надлежащей производственной практики GMP. То есть, на каждом этапе мы доказывали, что синтез прошел правильно, технологически верно, состоялся контроль качества», - добавила Айгуль Садуакасова.

По словам руководителя Центра ядерной медицины Айгуль Садуакасовой, у многих людей ошибочное представление о ядерной медицине. Многие считают, что сфера охватывает только онкологические заболевания. Однако доктор развеяла миф. Ядерная медицина может быть применима в кардиологии, неврологии, нейрохирургии и т.д.

«Мы хотим заниматься диагностикой болезней Альцгеймера, Паркинсона. Одними из первых в Центральной Азии мы начали диагностировать эпилепсию с помощью методов ядерной медицины. Мы помогаем нейрохирургам обнаружить, где находится эпилептогенный очаг в головном мозге. Обнаружив его, доктор решит хирургическим или консервативным путем будет проводиться лечение. Если это хирургический вид лечения, то нейрохирург не пойдет на операцию с закрытыми глазами. Он уже будет знать: как правильно применить тактику лечения. Мы применяем гибридные технологии. То есть, видим не только структуру, но и активность клеточных процессов, насколько активно развивается заболевание. Мы проникаем в клеточный метаболизм и видим, как клетка питается, можем определить эффективность проведенного лечения», – подчеркнула Айгуль Садуакасова.

Над производством радиофармпрепаратов помимо медиков работали физики-ядерщики, химики. Еще до открытия Центра ядерной медицины, в команду набирали опытных ученых, медицинский персонал. Их отправляли на стажировки в лучшие медицинские организации мира, чтобы в момент запуска центра они были готовы работать с современными оборудованиями.

Фото: t.me/udp_dadebayev

«Действительно, это узкопрофильные специалисты. Особенно тех, кто занимается производством радиофармпрепаратов, по всему миру абсолютно не хватает. Это страшный дефицит. Мы готовили своих специалистов заранее. Центр еще не начал строиться, но мы уже начали отправлять в ведущие центры Японии, Европы наших специалистов. Была создана рабочая группа при строительстве этого центра. Мы сопровождали проект. Контролировали ход строительства. Это очень хороший опыт внедрения таких центров в Казахстане, когда с самого начала специалисты сопровождают проект. Скажу, что как раз-таки мы подтвердили свою фармацевтическую деятельность в рамках надлежащей производственной практики GMP. Являемся пока первым центром в Казахстане при медицинской организации, которая имеет циклотронный комплекс и получил статус GMP», - поделилась Айгуль Садуакасова.

До 2026 года в производство планируется ввести 9 радиофармпрепаратов, 8 из которых будут впервые произведены в Казахстане. В 2023 году в производство будут запущены следующие 3 новых РФП: 18F-NaF, 11c-MET, 18F-18F-FDG. Это позволит расширить спектр диагностических исследований для онкологических больных и проводить ПЭТ/КТ исследования с этими препаратами в нашей стране без посещения зарубежных стран.