Не выезжать в Китай казахстанцам порекомендовал глава Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рекомендует не выезжать в Китай и те страны, в которых зарегистрирована коронавирусная инфекция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Настоятельно не рекомендую нашим гражданам выезжать в КНР, а также в те 23 страны, где зарегистрированы пациенты с коронавирусной инфекцией. В целом рекомендуем ограничить лишние международные путешествия в этот период», - обратился Елжан Биртанов в ходе брифинга в СЦК.

Он проинформировал, что все меры, которые проводятся в РК, полностью соответствуют рекомендациям, которые дает ВОЗ.

«Прежде всего, Правительством РК разработан и утвержден план мероприятий по недопущению завоза и нераспространению коронавирусной инфекции в Республику Казахстан. Создан межведомственный штаб при Правительстве», - отметил министр.

Елжан Биртанов напомнил, что на 31 января госпитализировано в изолированных блоках 66 человек, прибывших из Китая, с температурой и жалобами, острой респираторной вирусной инфекцией.

«Кроме того, под наблюдением мы взяли 3914 человек - контактных лиц, которые взаимодействовали с данными пациентами с подозрениями на коронавирусную инфекцию. Их также мы будем наблюдать 14 дней», - добавил глава ведомства.