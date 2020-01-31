Не выезжать в Китай казахстанцам порекомендовал глава Минздрава
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рекомендует не выезжать в Китай и те страны, в которых зарегистрирована коронавирусная инфекция, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Настоятельно не рекомендую нашим гражданам выезжать в КНР, а также в те 23 страны, где зарегистрированы пациенты с коронавирусной инфекцией. В целом рекомендуем ограничить лишние международные путешествия в этот период», - обратился Елжан Биртанов в ходе брифинга в СЦК.
Он проинформировал, что все меры, которые проводятся в РК, полностью соответствуют рекомендациям, которые дает ВОЗ.
«Прежде всего, Правительством РК разработан и утвержден план мероприятий по недопущению завоза и нераспространению коронавирусной инфекции в Республику Казахстан. Создан межведомственный штаб при Правительстве», - отметил министр.
Елжан Биртанов напомнил, что на 31 января госпитализировано в изолированных блоках 66 человек, прибывших из Китая, с температурой и жалобами, острой респираторной вирусной инфекцией.
«Кроме того, под наблюдением мы взяли 3914 человек - контактных лиц, которые взаимодействовали с данными пациентами с подозрениями на коронавирусную инфекцию. Их также мы будем наблюдать 14 дней», - добавил глава ведомства.
- Производство масок в Казахстане достаточное - Елжан Биртанов
- Елжан Биртанов о коронавирусе: Заболевших казахстанцев в Китае нет
- Коронавирус из Китая: в Казахстане усилят контроль на границе и в аэропортах
- В России выявили первые два случая заражения коронавирусом
- В Китае растет число людей, победивших коронавирус
- На 42 наименования расширен список бесплатных препаратов для пациентов с онкозаболеваниями
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана