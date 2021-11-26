Не выбрасывать деньги на ветер призвал главный санврач жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжают фиксировать нарушения режима карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный санитарный врач области Асет Жуматаев сообщил, что в ноябре 23 мониторинговые группы провели 202 рейда на 1 092 объектах. В результате к ответственности привлекли 26 лиц на сумму более 1,4 млн тенге.

«К сожалению, еженедельно фиксируются факты проведения массовых мероприятий. Напоминаю, что помимо испорченного праздника и денег «на ветер», присутствующие люди подвергаются большому риску инфицирования коронавирусом», - сказал А. Жуматаев.

Нарушают режим самоизоляции люди с «красным» и «желтым» статусом. «Ashyq» зарегистрировал 127 таких нарушителей, на которых наложили штрафов на общую сумму, превышающую 5,2 млн тенге. По словам А. Жуматаева, фамилии 116 из них опубликовали в средствах массовой информации.