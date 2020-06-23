Не всегда люди относятся с пониманием - инспектор полиции о карантинных мерах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Участковый инспектор полиции города Петропавловска Станислав Альфиренко в ходе онлайн-форума «Biz Birgemiz» рассказал о сложностях работы в период пандемии коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я более 7 лет служу в органах внутренних дел. Сейчас я работаю участковым инспектором в городе Петропавловске. Хочу отметить, что это один из самых сложных периодов за все время моей службы. Вместе со своими коллегами я нес службу на блокпостах. Сейчас мы продолжаем нести службу по охране карантинных подъездов, провизорных центров. Но не всегда люди с пониманием относятся, и иногда нам приходится находить общий язык, объясняя важность дисциплины в условиях распространения вируса», - сказал Станислав Альфиренко.

Он также рассказал о трудностях, с которыми пришлось столкнуться.

«Для моей семьи, как и для большинства казахстанский семей, этот период оказался нелегким испытанием. Моя супруга Валентина работает в городской больнице, где проходят лечение заболевшие коронавирусом. Поэтому, вынуждена временно проживать отдельно от семьи. Но самое сложное, объяснить шестилетней дочери, почему ее мамы так долго нет дома, почему она не ложится, не просыпается с нами, почему не гуляет с нами. С этим всем помогают справляться родные и близкие. Именно поддержка, понимание и единство помогают справиться нам с этой ситуацией. Я благодарен вам, Касым-Жомарт Кемелевич за высокую оценку нашего труда. Именно эта поддержка дает возможность всем сотрудникам полиции и дальше стойко выносить все тяготы и трудности. Спасибо за чувство уверенности, за понимание», - отметил сотрудник полиции.

Напомним , сегодня состоялся онлайн-форум «Biz Birgemiz». В ходе мероприятия Глава государства Касым-Жомарт Токав поздравил сотрудников органов внутренних дел с Днем полиции.