Не все уйдут на дистанционку: новое постановление подписал костанайский санврач

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Новое постановление подписал главный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно новому документу, вводится запрет на проведение форумов, конференций, зрелищных, семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому, и иных мероприятий с массовым скоплением людей как на открытом воздухе, так и внутри помещений, а также запрет на аренду частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных и других мероприятий, за исключением поминок на объектах общественного питания, участвующих в проекте Ashyq, с количеством посетителей до 30 человек.

«Школы областного центра, городов, районных центров до 600 учащихся – штатный режим обучения; школы более 600 учащихся – дистанционный формат обучения, сельские школы – штатный формат обучения; 1-2 классы - штатный формат обучения и 3-5 классы - дежурные классы (там, где дистанционный формат обучения). Обучение студентов колледжей и вузов – смешанный формат обучения: все лекции онлайн, по гибкому графику: практические, лабораторные, семинарские занятия в штатном режиме», - говорится в постановлении.

Также допускается обучение вакцинированных школьников и студентов, завершивших полный курс вакцинации, в штатном режиме, по усмотрению администрации учебного заведения.

«Обучение во внешкольных организациях – индивидуальные занятия в штатном режиме, групповые – до 10 человек, в коррекционных центрах для детей с ограниченными возможностями/взрослых – индивидуальные и групповые занятия до 8 человек – в штатном режиме», - отмечается в документе.





Нововведения вступают в силу с 15 января 2022 года.