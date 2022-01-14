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Не все уйдут на дистанционку: новое постановление подписал костанайский санврач

14 Января 2022 18:06
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Не все уйдут на дистанционку: новое постановление подписал костанайский санврач

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Новое постановление подписал главный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Согласно новому документу, вводится запрет на проведение форумов, конференций, зрелищных, семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому, и иных мероприятий с массовым скоплением людей как на открытом воздухе, так и внутри помещений, а также запрет на аренду частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных и других мероприятий, за исключением поминок на объектах общественного питания, участвующих в проекте Ashyq, с количеством посетителей до 30 человек.

«Школы областного центра, городов, районных центров до 600 учащихся – штатный режим обучения; школы более 600 учащихся – дистанционный формат обучения, сельские школы – штатный формат обучения; 1-2 классы - штатный формат обучения и 3-5 классы - дежурные классы (там, где дистанционный формат обучения). Обучение студентов колледжей и вузов – смешанный формат обучения: все лекции онлайн, по гибкому графику: практические, лабораторные, семинарские занятия в штатном режиме», - говорится в постановлении.

Также допускается обучение вакцинированных школьников и студентов, завершивших полный курс вакцинации, в штатном режиме, по усмотрению администрации учебного заведения.

«Обучение во внешкольных организациях – индивидуальные занятия в штатном режиме, групповые – до 10 человек, в коррекционных центрах для детей с ограниченными возможностями/взрослых – индивидуальные и групповые занятия до 8 человек – в штатном режиме», - отмечается в документе.


Нововведения вступают в силу с 15 января 2022 года.


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#Костанайская область   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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