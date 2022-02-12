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Не все получилось – Ирина Быкова прокомментировала эстафету по лыжным гонкам в Пкине-2022

12 Февраля 2022 17:37
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Не все получилось – Ирина Быкова прокомментировала эстафету по лыжным гонкам в Пкине-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Олимпийских играх в Пекине завершилась женская эстафета по лыжным гонкам. Казахстанка Ирина Быкова заменила заявленную в забеге Валерию Тюленеву. В интервью Olympic.kz Быкова прокомментировала выступление и поделилась впечатлениями, передает МИА «Казинформ».

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«Я не должна была принимать участие в сегодняшней гонке, но накануне я заменила Валерию Тюленеву, которой, к сожалению, не здоровится. Гонкой довольна, все девочки молодцы, лыжи ехали тоже классно. Конечно, результаты не такие радужные, но насколько мы готовы, настолько и пробежали.

Это моя первая Олимпиада, я всегда хотела поучаствовать на Играх. К сожалению, я не сразу отобралась. Я узнала, что поеду только в середине января. Поэтому планомерно готовиться не получилось, я всю предолимпийскую подготовку проводила в своем родном городе – Павлодаре. Условия трассы там и здесь, конечно, не сравнить. Здесь горная местность и рельеф намного сложнее. Не всё получилось, но это всё опыт. Я очень рада выступать на главном старте», - сказала спортсменка.


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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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