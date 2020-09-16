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Не все министерства публикуют свои бюджеты - депутат

Автор:  
Акбота Кузекбай
16 Сентября 2020, 17:46
Не все министерства публикуют свои бюджеты - депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента Ирина Смирнова рассказала, как госорганы должны работать в рамках интерактивной карты открытых бюджетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все государственные органы по закону обязаны предъявлять, публиковать свои бюджеты, то есть, полностью все средства, которые выделяются государством. К примеру, задают вопрос: в школе выделяются деньги на компьютер. Да, выделяются и это можно увидеть на карте открытых бюджетов. Бюджетные деньги - наши деньги. Все эти средства должны эффективно тратиться. Насколько они эффективно тратятся, мы можем посмотреть через карту открытых бюджетов», - сказала Ирина Смирнова в ходе интервью на площадке Astana Adaldyq Alany на странице в Facebook.

Депутат считает, если средства распределены неэффективно, нужно обращаться в Антикоррупционную службу или в другие соответствующие органы.

«Я делала депутатский запрос с предложением о том, чтобы все государственные органы исполняли закон о публикации своих бюджетов. Надо сказать, что не все министерства публикуют эту информацию. Публикует Министерство финансов информацию о своем ведомстве, к примеру. Другие министерства такую информацию не открывают. Мы должны обеспечить выполнение этого закона», - отметила спикер.

По словам Ирины Смирновой, необходимо обеспечить онлайн-актуальность интерактивной карты в целях публикации свежих данных и цифр, доработав ее. В то же время, как отметила депутат, гражданам можно увидеть, какие средства выделены на те или иные нужды.


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