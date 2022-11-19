Не все 234 спасенных при кораблекрушении мигранта получат убежище во Франции

19 Ноября 2022, 11:05

19 Ноября 2022, 11:05

Не все 234 спасенных при кораблекрушении мигранта получат убежище во Франции

ТУЛОН. КАЗИНФОРМ - Будущее в Европе будет не у всех из 234 потерпевших кораблекрушение мигрантов, спасенных зафрахтованным гуманитарными организациями судном Ocean Viking. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Оно бросило якорь во Франции после отказа итальянских властей его принять, и теперь в Тулоне открыты пять залов для слушаний и проверки запросов на убежище.

Но, как заявил в парламенте глава французского МВД Жеральд Дарманен, около двух третей спасенных мигрантов получат скорее всего отказ: «Из 234 человек (не все процедуры завершены) 44 признаны несовершеннолетними, 60 могут ходатайствовать о предоставлении убежища (в частности, сирийцы, суданцы, эритрейцы), а 44 ходатайства о предоставлении убежища отклонены».

Дарманен упомянул об отказе Италии принять Ocean Viking и объявил, что люди, высадившиеся в Тулоне, будут вычтены из числа мигрантов, которые Франция планировала принять в этом году. Министр внутренних дел Италии Пиантедоси в последние дни защищал линию нового правого правительства и призывал пересмотреть миграционную политику Евросоюза, чтобы справиться с этим явлением.

Иное мнение выразил премьер-министр Венгрии Орбан, который в ходе саммита с лидерами Сербии и Австрии, посвященного борьбе с нелегальной миграцией по так называемому балканскому маршруту, заявил, что миграцию следует остановить, а не думать, как управлять ею.

Фото: euronews.com