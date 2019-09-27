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вчера 23:45
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вчера 22:17
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Не водить детей на митинги попросила детский омбудсмен
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин попросила родителей не водить своих детей на митинги, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В ходе пресс-конференции в СЦК, отвечая на вопросы журналистов, детский омбудсмен прокомментировала заявление сенатора, бывшего уполномоченного по правам ребенка Сауле Айтпаевой о принятии законодательных мер по поводу того, когда родители берут на несанкционированные митинги своих детей.
«Что касается митингов, мне здесь нужно понять, как к этому относятся в других странах, как прописано международной право. У меня есть два обращения: первое, к родителям – ну пожалуйста, не водите детей на такие мероприятия. Страшно даже на «барахолку» с ребенком идти, боишься, что людей много. Здесь же такое мероприятие, неизвестно, какие там будут происходить события. Здесь у меня просьба, чтобы детей не водили на митинги», - заявила Аружан Саин в ходе пресс-конференции в СЦК.
Уполномоченный по правам ребенка также обратилась к органам полиции.
«Если можно отправить штраф по почте, провести этот суд, не забирая человека с ребенком в РУВД, тогда, ну, не надо их трогать. Если мама пришла с ребенком - там находится, ну пусть она уже выскажет то, что она хочет, а дальше, если закон нарушен, то вы можете провести эти мероприятия без удержания, задержания», - отметила она.
Ранее детский омбудсмен обратилась к руководителям местных исполнительных регионов с просьбой пересмотреть финансовую политику и не тратить бюджетные деньги на имиджевые мероприятия.
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