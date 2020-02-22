Не вижу тебя, но вижу музыку – Азамат Темирбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Рэй Чарльз, Арт Тэйтум, Стиви Уандер, Андреа Бочелли - всемирно известные, прославленные незрячие музыканты смогли себя реализовать, как настоящие профессионалы. Несмотря на свои возможности, которые были ограничены из-за отсутствия зрения, посвятили всю жизнь музыке, получили мировое призвание и стали примером для подражания. Таланты доказывают, что не обязательно иметь зрение или слух на 100%, чтобы посвятить себя творчеству. Такого же мнения придерживается бас-гитарист музыкального коллектива «Saz and Soul», незрячий музыкант Азамат Темирбаев. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» он рассказал о том, что для него музыка, и как он чувствует мелодию.

Азамату Темирбаеву 35 лет. Он родился в Экибастузе в Павлодарской области. С самого детства занимается музыкой. С семи лет обучался в специальной школе-интернат №4 для слепых и слабовидящих детей имени Н. Островского. Музыкальное образование получил в Алматинском музыкальном колледже имени П. И. Чайковского, а затем продолжил образование в Казахской национальной академии искусств имени Т. К. Жургенова.

«В музыке моим первым учителем стал дедушка. Именно он научил меня играть на домбре и привил любовь к музыке. Когда я уезжал в Алматы, родители остались в Павлодаре по работе. С двух лет за мной присматривала тетя. Даже сейчас она находится рядом», - рассказал Азамат.

В колледже он научился играть на барабане и бас-гитаре. Сейчас же играет только на бас-гитаре.

«Когда ставишь инструмент (барабан) перед окном в своем кабинете, падает свет, и ты быстро ориентируешься, как нужно играть. А бывали такие моменты, что в день экзаменов на улице идет дождь, погода пасмурная, очень мало света и ты промахиваешься, не можешь сыграть. И преподаватель предложил мне перейти на бас-гитару, чтобы мне было комфортнее. Они старались идти мне на уступки, завышать оценки. Но я не ждал никаких поблажек, потому что считаю себя таким же, как и все. Просто у каждого есть своя особенность, свое место в жизни, свой путь», - рассказал музыкант.

В 2012 году его родители ради Азамата хотели переехать в Алматы, но из-за того, что это горная местность, они не смогли там находиться долгое время. После этого Азамат решил переехать к ним в столицу.

«В Алматы у меня была работа, все свое творчество развивал, начинал хорошие проекты. Однако моему приезду очень обрадовались родители. В 2017 году мама умерла. В тот момент я понял, что принял правильное решение. Наверное мне стоило раньше приехать к ним, чтобы проводить больше времени с семьей», - поделился Азамат Темирбаев.

Сейчас он является бас-гитаристом в коллективе «Saz and Soul» при государственной концертной организации «Қазақконцерт».

«Мы традиционные казахские песни подаем в современном формате. Однако подача не в плане электронной музыки, а в инструментальном звучании. Нас непосредственно поддерживает заслуженный деятель РК Женис Сейдуллаулы», - отметил А. Темирбаев.

В будущем молодой человек хочет совершенствовать себя в качестве сольного певца. Сейчас у него в репертуаре четыре-пять песен. Недавно он выпустил свою последнюю песню «Ең әдемі».

«Я родился с таким диагнозом. Возможно, что-то произошло при моем рождении. Вижу всего лишь на 5-7%. Всегда говорю себе: ты можешь слышать, чувствовать, самостоятельно передвигаться. Конечно, трудно слышать от врачей: «Мы не сможем вам пока ничем помочь», в такие моменты хочется сказать: «Ну, я же как-то доехал до Америки, как-то прожил 33 года, значит и дальше все будет нормально», - рассказал Азамат.

Не вижу тебя, но вижу музыку. Именно так он чувствует мелодию. По словам Азамата, даже если он не видит человека, он чувствует его энергетику и особенность.

«Каждая моя песня - это состояние души, личные переживания. Когда есть эмоции, то музыка хорошо пишется. Музыка для меня – это средство для выражения чувств, мыслей, способ реализации своих идей. Музыка – это не просто ремесло, это когда человеческая душа поет», - пояснил музыкант.

Азамат Темирбаев рассказал об опыте работы с Батырханом Шукеновым.

«На проекте «Х-фактор» в 2012 году работал на одной сцене с Батырханом Шукеновым. Он тогда презентовал свою песню «Не рассказывай». Мне выпала такая честь работать с известным музыкантом», - рассказал он.

Свой досуг Азамат проводит в т ренажерном зале и за прослушиванием аудиокниг.

«Книги я читаю с помощью азбуки Браиля. В основном люблю слушать аудиокниги. Также люблю читать произведения Эрих Марии Ремарка, Чингиза Айтматова», - рассказал музыкант.

Как и жизнь не имеет границ, так и люди с ограниченными возможностями не ставят перед собой рамок. Они добиваются больших высот, успешно реализовывают себя в различных сферах деятельности, а самое важное – не падают духом. Азамат Темирбаев на своем личном опыте показывает, как можно себя совершенствовать.