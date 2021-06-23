Не вижу нарушений конституционных прав – Ералы Тугжанов о мерах по вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов объяснил, почему Межведомственная комиссия приняла такие ограничительные меры в Нур-Султане и прокомментировал вопрос журналиста о том, что предлагаемые меры об обязательной вакцинации фактически ведут к дискриминации невакцинированных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Звучит мнение о том, что предлагаемые Вами меры об обязательной вакцинации фактически ведут к дискриминации невакцинированных. Как Вы можете прокомментировать? Не считаете ли Вы, что это спровоцирует рост подделки паспортов вакцинации, ПЦР-тестов», - спросила журналист.

Ералы Тугжанов ответил, что не видит никаких нарушений конституционных прав.

«В первую очередь, хочу напомнить, что по Конституции мы обязаны обеспечить безопасность здоровья наших граждан. Поэтому такие меры, которые приняли, касаются не всех граждан, а именно сферы услуг. Именно тех людей, которые ежедневно контактируют с огромным количеством граждан. Именно эта категория людей может представлять серьезную опасность в отношении наших граждан, которые будут приходить за услугами. С одной стороны – не останавливать работу, это была просьба «Атамекена», бизнесменов, мы пошли на встречу. Поэтому принято такое решение», - сказал он.

Ералы Тугжанов отметил, что дается выбор, за исключением противопоказания.

«Если человек откажется, они просто обязаны пройти ПЦР-тестирование. Мы не можем допустить угрозу, реальную угрозу, тем более, с учетом ситуации в Индии, в других стран, что происходит. Мы не можем подвергать опасности здоровье и безопасность наших граждан», - добавил Е. Тугжанов.