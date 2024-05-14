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    13:37, 14 Май 2024 | GMT +6

    Не вижу конфликта интересов – глава Минтуризма РК о гостиничном бизнесе своей жены

    Ермек Маржикпаев
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Журналисты спросили министра туризма и спорта РК Ермека Маржикпаева о гостиничном бизнесе его жены в Бурабае, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Да, вы прекрасно знаете, наша семья занимается бизнесом. Но никакого отношения к Министерству туризма и спорта оно не имеет. До прихода на государственную службу, до 2008 года мы занимались бизнесом. В будущем году этому предприятию будет 30 лет. Это предприятие развивалось задолго до того, как я пришел на госслужбу, - рассказал Ермек Маржикпаев на брифинге в Правительстве.

    По словам министра, он не видит здесь никакого конфликта интересов.

    - Какой конфликт интересов может быть у министра и тех маленьких отелей, которые там располагаются? Как это можно вообще представить? Этот вопрос задается периодически, но я не могу понять механизм, как можно связать между собой Министерство туризма и те объекты. Никакого конфликта интересов нет, - заявил Е. Маржикпаев.

    Напомним, с 2019 по 2023 годы Е. Маржикпаев возглавлял акимат Акмолинской области.

    Теги:
    Правительство Туризм Министерство туризма и спорта РК Бизнес Боровое Регионы Акмолинская область
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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