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    13:35, 23 Май 2024 | GMT +6

    Не выселять одиноких людей из жилья из-за кредитных долгов предложил спикер Сената

    АШИМБАЕВ Маулен Сагатханулы
    Фото: senate.parlam.kz

    Председатель Сената Маулен Ашимбаев предложил рассмотреть возможность не выселять одиноких людей из единственного жилья из-за кредитных долгов, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — У нас очень много депутатов поднимают эти вопросы. Если, допустим, отопительный сезон завершен, можно выселить из единственного жилья одиноких людей? Этот вопрос нужно как-то более концептуально посмотреть. Есть разные социальные, жизненные ситуации. Поэтому, если есть решение о невыселении, тогда может банки могут быть против? Это может привести к разным ситуациям, — сказал Маулен Ашимбаев на заседании Сената.

    По его мнению, этот вопрос нужно рассмотреть дополнительно.

    — Если это одинокий человек или если это его единственное жилье, может быть не нужно рассматривать как единственный залог на имущество или, может быть, разные формы. Очень много таких граждан. Мы должны заранее предусмотреть все эти меры. Может быть, необходимо внести соответствующие поправки в законы, — добавил Спикер Сената. 

    Теги:
    Сенат Маулен Ашимбаев Кредит Жилье Банки
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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