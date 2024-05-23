Не выселять одиноких людей из жилья из-за кредитных долгов предложил спикер Сената

Председатель Сената Маулен Ашимбаев предложил рассмотреть возможность не выселять одиноких людей из единственного жилья из-за кредитных долгов, передает корреспондент агентства Kazinform.

— У нас очень много депутатов поднимают эти вопросы. Если, допустим, отопительный сезон завершен, можно выселить из единственного жилья одиноких людей? Этот вопрос нужно как-то более концептуально посмотреть. Есть разные социальные, жизненные ситуации. Поэтому, если есть решение о невыселении, тогда может банки могут быть против? Это может привести к разным ситуациям, — сказал Маулен Ашимбаев на заседании Сената.

По его мнению, этот вопрос нужно рассмотреть дополнительно.