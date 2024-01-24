Не видно сдвига в развитии области Улытау – депутат

Депутат Мажилиса Каракат Абден заявила о проблемах в развитии новых областей, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Мои встречи с населением в области Улытау в составе группы депутатов Мажилиса Парламента показали, что не всем поручениям на местах уделили должное внимание. Спустя полтора года, к большому сожалению, первоначальная эйфория и радость населения сменились на недовольство, а долгое ожидание результатов привело к недоверию и раздражению жителей. И это абсолютно понятно! Ведь жители региона радовались, что, наконец, незаслуженно забытый всеми, заброшенный регион расцветёт и вновь станет развиваться, - сказала Каракат Абден в своем депзапросе на пленарном заседании Мажилиса.

По ее словам, главное ожидание было связано с окончанием строительства дорог, строительством новых современных объектов социальной инфраструктуры (больниц, школ, театра и вузов), конечно же, нового жилья и с газификацией.



К большому сожалению, заявила депутат, должного сдвига не наблюдается.

- Первое. Строительство дороги Жезказган-Кызылорда иначе как «бег на месте» не назвать. Улытау, который географически находится в центре Казахстана, продолжает оставаться «тупиковым» регионом. Тому причиной стало затягивание сроков разработки ПСД. Второе. По причине удорожания проектов и недостаточности выделенных бюджетных средств задерживается реализация ряда проектов, в том числе реконструкция внутригородских водопроводных сетей, хозяйственно-питьевых очистных сооружений, модернизация тепловых сетей. Третье. Ограниченность средств в местном бюджете и отсутствие бюджетных заявок на реализацию новых инициатив также оттягивает сроки начала работ по самым важным проектам, - перечислила К. Абден.

Она заявила, что создание области привело к снижению коэффициента плотности на 40%, что в свою очередь отразилось на финансировании медицинских организаций областного центра. А это прямо сказалось на доступности качественной медицинской помощи.

Для решения существующих проблем депутат предложила следующее:

- Поручить Министерству транспорта начать реализацию проекта по строительству автодороги Кызылорда-Жезказган;



- Поручить Министерству финансов рассмотреть вопросы выделения средств, в том числе из резерва Правительства, на завершение начатых и реализацию новых проектов.



- Поручить Министерству здравоохранения пересмотреть в сторону увеличения коэффициент плотности для города Жезказган.



- Поручить Министерству сельского хозяйства провести соответствующие мероприятия по открытию в области ветеринарной лаборатории.



- Аппарату Правительства провести текущий анализ реализации Комплексного плана социально-экономического развития области Улытау на 2022 – 2026 годы.