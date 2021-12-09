Не вернувшуюся из школы девочку отыскали полицейские Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау полицейские отыскали не вернувшуюся из школы домой 9-летнюю девочку, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Примерно в 19:00 часов вечера в микрорайоне Нурсая пропала 9-летняя девочка. Она не вернулась домой после закончившихся занятий в школе.
В ходе оперативно-розыскной деятельности экипаж патрульной полиции обнаружил девочку по улице Султана Бейбарыса в микрорайоне Тулпар и доставил ее к родителям. В поисках девочки были задействованы участковые инспекторы полиции и сотрудники патрульной полиции. Фотография и данные были оперативно разосланы в чаты What's App, созданные организациями КСК в том же микрорайоне. Также проверялись видеокамеры в микрорайоне. В результате девочка была найдена невредимой.
Родителям необходимо проявлять бдительность, контролировать свободное время своих несовершеннолетних детей и проводить разъяснительную работу с детьми, ставить на первый план безопасность детей», - сообщили в пресс- службе ДП региона.
Отец девочки Абзал Бокенов выразил благодарность стражам порядка за оперативную работу.
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