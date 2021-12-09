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Не вернувшуюся из школы девочку отыскали полицейские Атырау

9 Декабря 2021 21:39
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Не вернувшуюся из школы девочку отыскали полицейские Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау полицейские отыскали не вернувшуюся из школы домой 9-летнюю девочку, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Примерно в 19:00 часов вечера в микрорайоне Нурсая пропала 9-летняя девочка. Она не вернулась домой после закончившихся занятий в школе.

В ходе оперативно-розыскной деятельности экипаж патрульной полиции обнаружил девочку по улице Султана Бейбарыса в микрорайоне Тулпар и доставил ее к родителям. В поисках девочки были задействованы участковые инспекторы полиции и сотрудники патрульной полиции. Фотография и данные были оперативно разосланы в чаты What's App, созданные организациями КСК в том же микрорайоне. Также проверялись видеокамеры в микрорайоне. В результате девочка была найдена невредимой.

Родителям необходимо проявлять бдительность, контролировать свободное время своих несовершеннолетних детей и проводить разъяснительную работу с детьми, ставить на первый план безопасность детей», - сообщили в пресс- службе ДП региона.

Отец девочки Абзал Бокенов выразил благодарность стражам порядка за оперативную работу.


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#Атырауская область   #МВД РК   #Общество  
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Автор:

Виктор Сутягин

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