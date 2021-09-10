Не вернулась после работы: без вести пропавшая костанайка найдена мертвой

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Полиция Костанайской области начала досудебное расследование, предусмотренное статьей 99 УК РК «Убийство» по факту безвестного исчезновения Евгении Казачук, которая ушла с работы 25 августа и не вернулась домой, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

«Тело девушки было обнаружено полицейскими в лесополосе в 150 метрах от места работы. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти»,- сообщили в полиции.

Как сообщалась ранее, 19-летняя девушка пропала 25 августа в поселке Перелески Денисовского района Костанайской области. Она работала поваром в придорожном кафе. К поискам Евгении Казачук были подключены волонтеры.



