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    16:04, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Не вернулась после работы: без вести пропавшая костанайка найдена мертвой

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Полиция Костанайской области начала досудебное расследование, предусмотренное статьей 99 УК РК «Убийство» по факту безвестного исчезновения Евгении Казачук, которая ушла с работы 25 августа и не вернулась домой, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

    «Тело девушки было обнаружено полицейскими в лесополосе в 150 метрах от места работы. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти»,- сообщили в полиции.

    Как сообщалась ранее, 19-летняя девушка пропала 25 августа в поселке Перелески Денисовского района Костанайской области. Она работала поваром в придорожном кафе. К поискам Евгении Казачук были подключены волонтеры.



    Теги:
    МВД РК Костанайская область Правоохранительные органы
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