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Не верить сообщениям о приостановлении работ столичных организаций призвали в акимате
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Не верить сообщениям о приостановлении работ организаций в связи с ухудшением погоды призвали в акимате Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В социальных сетях пользователи распространяют информацию о том, что якобы все организации в столице, кроме административных (Аппарат Президента, Правительство, МВД РК, КЧС), с 23 по 26 января приостанавливают работу в связи с погодными условиями.
«Сообщение, рассылаемое в мессенджерах по поводу приостановления работ всех организаций, является фейком. Прошу верить только официальным сообщениям», - сообщила руководитель пресс-службы акимата Нур-Султана Акмарал Олжабаева на своей странице в Facebook.
Она отметила, что вся информация доступна на сайте столичного акимата.
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