Не верить сообщениям о приостановлении работ столичных организаций призвали в акимате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Не верить сообщениям о приостановлении работ организаций в связи с ухудшением погоды призвали в акимате Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях пользователи распространяют информацию о том, что якобы все организации в столице, кроме административных (Аппарат Президента, Правительство, МВД РК, КЧС), с 23 по 26 января приостанавливают работу в связи с погодными условиями.

«Сообщение, рассылаемое в мессенджерах по поводу приостановления работ всех организаций, является фейком. Прошу верить только официальным сообщениям», - сообщила руководитель пресс-службы акимата Нур-Султана Акмарал Олжабаева на своей странице в Facebook.

Она отметила, что вся информация доступна на сайте столичного акимата.