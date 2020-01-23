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Не верить сообщениям о приостановлении работ столичных организаций призвали в акимате

23 Января 2020 14:30
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Не верить сообщениям о приостановлении работ столичных организаций призвали в акимате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Не верить сообщениям о приостановлении работ организаций в связи с ухудшением погоды призвали в акимате Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В социальных сетях пользователи распространяют информацию о том, что якобы все организации в столице, кроме административных (Аппарат Президента, Правительство, МВД РК, КЧС), с 23 по 26 января приостанавливают работу в связи с погодными условиями.

«Сообщение, рассылаемое в мессенджерах по поводу приостановления работ всех организаций, является фейком. Прошу верить только официальным сообщениям», - сообщила руководитель пресс-службы акимата Нур-Султана Акмарал Олжабаева на своей странице в Facebook.

Она отметила, что вся информация доступна на сайте столичного акимата.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, Общество,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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