Спячка медведя на территории Маркакольского заповедника продолжается 5 — 6,5, активный период — 6,5 -7 месяцев, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу заповедника.

С приходом весны пришло время просыпаться и бурому медведю. По информации пресс-службы, сроки выхода из берлог варьируют незначительно и приходятся на конец марта — первую половину апреля.

Основу питания медведя в окрестностях озера Маркаколь составляют растительные корма.

Бурый медведь, или обыкновенный медведь (лат. Ursus arctos), — млекопитающее семейства медвежьих; один из самых крупных наземных хищников и один из самых распространенных представителей семейства медвежьих. В естественных условиях бурый медведь живет порядка 25-30 лет.