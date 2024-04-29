Не успел проснуться, как стал звездой — медведя засняли в Маркакольском заповеднике
Спячка медведя на территории Маркакольского заповедника продолжается 5 — 6,5, активный период — 6,5 -7 месяцев, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу заповедника.
С приходом весны пришло время просыпаться и бурому медведю. По информации пресс-службы, сроки выхода из берлог варьируют незначительно и приходятся на конец марта — первую половину апреля.
Основу питания медведя в окрестностях озера Маркаколь составляют растительные корма.
Бурый медведь, или обыкновенный медведь (лат. Ursus arctos), — млекопитающее семейства медвежьих; один из самых крупных наземных хищников и один из самых распространенных представителей семейства медвежьих. В естественных условиях бурый медведь живет порядка 25-30 лет.
— Внешний вид хищника поражает своими размерами и мощью. Вес одной взрослой особи достигает 300-500 килограмм, длина туловища до двух метров. Самцы всегда больше и крупнее самок примерно в два раза, Облик бурого медведя типичен для представителей семейства медвежьих. Это крупный зверь. Тело бурого медведя мощное и слабо вытянутое, с высокой холкой. Голова массивная с короткой мордой, широким лбом, округлыми небольшими ушами и небольшими глазами. Шея толстая и короткая. Хвост короткий — 65-210 мм, едва выделяющийся из шерсти. Лапы сильные с мощными, слабоизогнутыми и не втяжными когтями длиной 8—10 см, пятипалые, стопоходящие. Шерсть густая, равномерно окрашенная, лохматая. Волосяной покров высокий и относительно мягкий. Зимний мех плотный, с густой подпушью и длинными остевыми волосами (длиной до 10 см), а летний более короткий и светлый (вплоть до того, что летом мех часто выгорает), — описали медведя в Маркакольском заповеднике.