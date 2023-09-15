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    16:16, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Не успел на автобус и пошел на занятия пешком: пропавшего мальчика вернули домой полицейские Шымкента

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    Фото: gov.kz
    8-летнего мальчика нашли в пяти километрах от дома сотрудники полиции, мальчик опоздал на специальный автобус, который отвозит его на спортивную секцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Шымкента.

    В полицию по каналу 102 обратился местный житель с сообщением о пропаже сына.

    Со слов горожанина 8-летний мальчик посещает спортивную секцию по футболу и, как обычно, вышел рано утром на улицу, откуда его должен был забрать специальный автобус. Но, спустя время, родитель получил звонок от тренера с вопросом, почему его ребенок отсутствует на занятии.

    О произошедшем обеспокоенный отец сразу же сообщил полицейским.

    На поиски пропавшего задействовали весь личный состав Абайского РУП. Полицейские прочесали соседние улицы и все возможные места, куда бы мог направиться школьник.

    В результате, участковые инспекторы нашли его заплаканным и испуганным в 5-и километрах от дома в течение часа после получения вызова. Оказалось, что юный футболист пропустил свой автобус, решил добраться до спортзала пешком и заблудился.

    Мальчика целым и невредимым вернули домой. Благодарный стражам порядка за оперативную работу отец призвал всех родителей быть внимательными к детям.


    Теги:
    полиция Дети Шымкент Правоохранительные органы
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