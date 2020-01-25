Не упадите: столичных жителей предупредили о сдвинутых люках после чистки снега

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ГКП «Астана су арнасы», предупреждая о возможности задевания люков при чистке снега, обратилось к столичным жителям с просьбой сообщать об открытых колодцах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт предприятия.

«При чистке снега снегоуборочные машины задевают крышки люков, что может являться причиной открытых колодцев», - сообщила администрация ГКП «Астана су арнасы».

В связи с этим жителей столицы просят сообщать об открытых люках по номерам:

76-76-76, 76-76-77, 76-76-49, +7 701 1651917, +7 771 5715606.





Иллюстративное фото.