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Не упадите: столичных жителей предупредили о сдвинутых люках после чистки снега

25 Января 2020 02:05
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Не упадите: столичных жителей предупредили о сдвинутых люках после чистки снега

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ГКП «Астана су арнасы», предупреждая о возможности задевания люков при чистке снега, обратилось к столичным жителям с просьбой сообщать об открытых колодцах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт предприятия.

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«При чистке снега снегоуборочные машины задевают крышки люков, что может являться причиной открытых колодцев», - сообщила администрация ГКП «Астана су арнасы».

В связи с этим жителей столицы просят сообщать об открытых люках по номерам:

76-76-76, 76-76-77, 76-76-49, +7 701 1651917, +7 771 5715606.


Иллюстративное фото.


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Ключевые слова: ЖКХ,
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Автор:

Жанара Мухамедиярова

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