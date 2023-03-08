Не умевший читать до 18 лет аутист стал самым молодым профессором Кембриджа

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - 37-летнему Джейсону Ардею в детстве поставили диагноз «расстройство аутистического спектра и задержка развития». Он не умел читать до 18 лет. Сегодня Ардей – самый молодой профессор Кембриджского университета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на New York Post.

Джейсон Ардей родом из южного Лондона. Он не мог говорить до 11 лет, используя язык жестов для общения, а также не умел читать и писать до 18 лет. Много лет назад Ардею предсказали ужасное будущее: из-за его диагноза ему, вероятно, придется провести остаток жизни в доме престарелых.

Но, узнав о печальной перспективе, Ардей не сдался. Он написал на стене спальни своей мамы, что будет «работать в Оксфорде или Кембридже», сделав это одной из целей своей жизни».

Сегодня он является самым молодым профессором Кембриджского университета. Он преподает социологию образования, приступил к работе в университете 6 марта.

Сам Ардей, похоже, до сих пор не верит в свой успех: «Как бы оптимистичен я ни был, просто не мог подумать, что это произойдет на самом деле. Если бы я делал ставки, шансы были бы очень малы. Это просто безумие», — рассказал он The Times of UK, признав, что он «не представлял», что делал, когда начал писать свои первые научные статьи.

Ардей признается, что у него никогда не было наставника, который учил бы его писать академические статьи что, в свою очередь, привело к ряду отказов.

«Я относился к процессу написания статьей как к опыту обучения и начал получать от него удовольствие», — объяснил он.

Ардею удалось получить две степени магистра в Университете Суррея. Позже он получил докторскую степень в Ливерпульском университете Джона Мурса в 2016 году.

Ученый вспоминает, как его друг Сандро Сандри подбадривал его, говоря: «Я думаю, мы можем покорить мир и победить».

Ардей опубликовал свою первую научную статью в 2018 году, став одним из самых молодых профессоров во всей Великобритании, когда устроился на работу в Педагогическую школу Университета Глазго.

«Моя работа сосредоточена в первую очередь на том, чтобы предоставить как можно больше возможностей большему количеству людей из неблагополучных семей и по-настоящему демократизировать высшее образование», — отметил Ардей.

Он надеется, что, работая в Кембридже сможет повлиять на данный вопрос на национальном и мировом уровнях.

Профессор Бхаскар Вира, проректор по вопросам образования в Кембриджском университете, охарактеризовал Ардая как «выдающегося ученого».

«Он внесет значительный вклад в исследования университета в этой области и в решение проблемы непредставленности людей из социально-экономически неблагополучных слоев населения, особенно из этнических меньшинств», — уверен Вира.

«Его опыт указывает на те барьеры, с которыми сталкиваются многие непредставленные группы в сфере высшего образования и особенно в ведущих университетах. Кембридж обязан сделать все возможное, чтобы решить эту проблему, создав академические пространства, где каждый чувствует себя своим», - добавил ученый.