Не умеет играть в футбол: школьник покончил с собой из-за травли одноклассников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский школьник покончил с собой из-за травли одноклассников, которые издевались над ним из-за того, что мальчик не умеет играть в футбол. Об этом сообщил первый заместитель министра МВД РК Марат Кожаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«История криминалистики показывает, что большинство известных серийных преступников в детстве подвергались нападкам со стороны сверстников и плохому обращению в семье. В одной из школ нашей страны 12-летние школьники систематически оказывали психологическое давление на своего одноклассника за то, что он не умел играть в футбол», - сказал Марат Кожаев на брифинге в СЦК.

По его словам, несколько игр футбольной команды были проиграны, и вина взвалена на этого одноклассника, на его плохую игру.

«Из-за насмешек мальчик покончил жизнь самоубийством. В целом в 80% случаев детского суицида невозможно установить причины. Не исключается вероятность у них психологических травм, связанных с систематическими обидами, в том числе от сверстников», - заключил спикер.



