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Не у всех детей на учете в психдиспансере есть образовательные потребности – Минпросвещения РК

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
23 Марта 2023, 17:45
Не у всех детей на учете в психдиспансере есть образовательные потребности – Минпросвещения РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве просвещения РК рассказали о механизме распределения в учреждения образования детей, состоящих на учете в психиатрических диспансерах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законодательство в сфере образования постоянно совершенствуется на основании предложений и замечаний родителей, педагогов, общественности. В 2022 году разработаны и утверждены правила оценки образовательных потребностей и правила психолого-педагогического сопровождения в организациях образования. Не все дети, состоящие на учете в психиатрическом диспансере, могут иметь образовательные потребности», - сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос редакции МИА «Казинформ».

В министерстве также уточнили, что согласно Кодексу РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» передача персональных медицинских данных физического лица запрещается.

«Согласно приказу министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 апреля 2021 года ҚР ДСМ-30 «Об утверждении правил осуществления сбора, обработки, хранения, защиты и предоставления персональных медицинских данных субъектами цифрового здравоохранения» персональные медицинские данные, информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья лица, диагнозе и иные сведения, полученные при его обследовании и (или) лечении являются тайной медицинского работника», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, утром 13 февраля в школе №4 Петропавловска произошло нападение на учеников. Девятиклассник пронес в учебное заведение топор и кухонный нож, после чего ранил двух учеников. Позже стало известно, что он состоял на учете в психдиспансере.


Образование   Общество   Минпросвещения РК   школа   Дети  
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