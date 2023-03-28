Не TikTokом единым: Франция введет запрет на все развлекательные приложения

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В последние несколько месяцев правительства по всему миру запрещают использование TikTok на телефонах и устройствах госслужащих. Франция пошла дальше всех, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Нидерланды и Норвегия присоединились к США, Великобритании, Канаде и Новой Зеландии, запрещающим своим госслужащим использование приложения TikTok, принадлежащего китайской компании ByteDance.

Франция пошла еще дальше, став первой западной страной, которая запретит использование на официальных устройства не только приложения TikTok, но и остальных «развлекательных» приложений, включая: Netflix, Instagram, Twitter и других.

Запрет, за исполнением которого будет следить французское агентство по кибербезопасности, коснется около 2,5 миллионов государственных служащих страны.

«Развлекательные приложения не обеспечивают достаточного уровня кибербезопасности и защиты данных для использования в цифровых инструментах госапарата, — заявил министр государственной службы Станислас Герини. - Таким образом, эти приложения могут представлять угрозу для защиты данных должностных лиц Франции».

Похоже, что Франция, в отличие от остального Запада, одинаково относится и к китайским, и к американским технологическим компаниям. Нужно отметить, что это не первый случай «технологической» напряженности между США и Францией.

В 2019 году Франция утвердила налог на цифровые услуги таких американских технологических гигантов, как Google и Facebook, несмотря на недовольство со стороны США, обвинивших Елисейский дворец в несправедливом отношении.

А с 2018 года Франция открыто выступает против Закона США об облачных технологиях, который дает американским правоохранительным органам право запрашивать данные, хранящиеся у большинства крупных облачных провайдеров, даже если они находятся за пределами США.

Эксперты отмечают, что решение Франции запретить все развлекательные приложения выделяется на фоне остальных государств.

Аналитик BBC News Джо Тайди считает, что опасения по поводу TikTok достигли апогея —даже больше, люди начинают сомневаться в политике конфиденциальности и других приложений. Они задают вопросы о том, как данные собираются и используются такими сервисами, как Facebook, Instagram, Snapchat и даже Candy Crush.

Политическое внимание в настоящее время приковано к TikTok, потому что компания-владелец находится в Китае, но французское правительство дало ясно понять, что ко всем социальным сетям есть вопросы, на которые им следует ответить.