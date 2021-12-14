Не терпеть абьюзеров призывают полицейские жительниц СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области количество преступлений в сфере семейно-бытовых отношений снизилось на 25%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, таких результатов удалось добиться благодаря регулярной профилактической работе.

Полицейские подчеркивают, что самое главное – убедить женщин не молчать о своих проблемах. Чаще всего жертвами бытового насилия становятся североказахстанки средних лет. Правосознание молодёжи постепенно становится выше, молодые девушки отказываются терпеть побои и притеснения, прекращают отношения с абьюзерами.

Буквально недавно полицейские поместили в приют для жертв бытового насилия 24-летнюю девушку к пятилетним ребёнком. Она сама обратилась за помощью. Сейчас ей оказывают психологическую и юридическую поддержку. Всего же за последние 16 дней полицейские помогли найти приют четырём жительницам области.

«За время акции «16 дней без насилия» на канал «102» телефона доверия поступило 64 звонка. 26 обратившихся женщин получили юридические консультации, 19 — психологическую помощь. Позже 15 женщин обратились с заявлением полицию, что помогло привлечь правонарушителей к административной ответственности», - рассказала старший инспектор управления местной полицейской службы Асия Абжанова.

Консультативно-психологическая поддержка осуществляется через WhatsApp 8-708-432-45-61 и канал «Между нами говоря» в Telegram.



