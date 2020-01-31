Не тех отбираем – Жакип Асанов недоволен работой Академии правосудия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Верховного суда РК Жакип Асанов заявил о неэффективности работы Академии правосудия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я говорил, что основным поставщиком судейских кадров должна быть Академия правосудия, но если взять последние три года, не считая 2019 год, потому что выпускники 2019 года, они еще в конкурсе не участвовали. Так вот, 2016, 2017 и 2018 выпуск из выпускников, только 16% в конечном итоге стали судьями. В Академии вы не успели еще разобраться чем занимаются остальные выпускники?» - задал вопрос Жакип Асанов на расширенном казахстанских судей по итогам 2019 года.

«Мы сейчас ведем мониторинг, выясняем, где в каких органах, государственных либо не государственных организациях работают выпускник Академии. Точная картина будет готова в течение месяца, потому что это надо было за прошедшие по крайней мере за 3,5 года выяснять. В этом году мы включили проект правок приема на обучение с 17 января передали на рассмотрение Верховного суда и туда включили некоторые дополнения связанные с последующим после окончания магистратуры. Чтобы была включена обязанность участия в конкурсах, которые объявляются для занятия должности судьи районного суда, которых раньше не было», - добавил он.

По словам Ж. Асанова, в случае, если Верховный суд поддержит эту позицию, в последующем они будут принимать участие, то тогда будут наступать отрицательные определенные последствия.

«В том числе, в плоть до возмещения затрат, которые было произведено государством за обучение. Я с вами разговаривал, вы говорили, что второй курс нынешний, который был принят в 2018 году и первый курс, который был принят год назад в 2019, они между собой резко отличаются. Второй курс - это те, кто недавно прославился на всю страну. Вот могли бы сказать, есть ли отличие в плане стремлений к получению знаний и самообразования», - отметил глава Верховного суда, обращаясь к ректору Академии правосудия Зауреш Баймолдиной.

При этом, он подчеркнул, что разница существенная.

«Первый курс - это не то, что обучаемые, имеет хороший потенциал, у них имеется подготовка, стремление еще дальше углубить свои знания. Второй курс кардинально отличается. Все, что говорится на втором курсе - это как мяч отскакивает от стенки. Все, что говорим не впитывается. Это видимо связано с их уровнем. Это не только образовательный и нравственный. Я думаю, здесь причина одна - не тех отбираем. Мы об этом уже не раз говорили. В Академию правосудия пришли люди, у которых в плане не было стать судьей. У них была только одна задача - провести 2 года, при этом получая зарплату по месту прежней работы», - заявил Ж. Асанов.

Судья напомнил, что в прошлом году пришлось комиссию создавать на уровне Верховного суда, в функционал которой входил именно отбор кандидатов.

«Потому первый курс у нас в этом году такой. Поэтому здесь очень важно проработать над тем, чтобы в гражданско-правовом порядке вернуть с тех кто-либо отчислен, либо не желает стать судьей все те средства, которые были выплачены. Конечно, многое зависит еще от договора, который был заключен магистрантами. Там тоже очень много проблем. На совести бывшего руководства Академии. К сожалению, завтра это все в суде будет обсуждаться, потому что пойдут иски и недостатки этих договоров, наверное, станут предметом судебного рассмотрения. За два года я не получил какого-то труда, каких-то выводов, которое было бы направлено на совершенствование судебной системы. Есть веская причина - маленькие зарплаты. На маленькую зарплату привлечь сильных юристов-ученых, наверное, сложно. В то же время то, что вы сейчас делаете - сократили почти в два раза, что вы оклады тем, кто остался поднимите», - заключил Ж. Асанов.

Напомним, восемь магистрантов Академии правосудия при Верховном суде РК отчислили за несоблюдение общепринятых морально-этических норм на стажировке в Германии.