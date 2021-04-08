Не связан ли рост заболевших КВИ с вакцинацией – комментарий Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Не связан ли рост заболевших коронавирусом с вакцинацией? На этот вопрос ответила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это совершенно неверно. Вакцинация защищает от заболевания коронавирусной инфекцией. Но в период пока не получен полный комплекс вакцинации, на сегодня это две дозы, и на выработку иммунитета уходит до 60 дней, в среднем - 45 дней, человек может заразиться. Напомним, что у него еще нет необходимого титра антител, чтобы избежать заражения или заразиться, или перенести в легкой форме. Поэтому вакцинация никак не связана с заражением и ростом заболеваемости», - пояснила спикер.

По словам Айжан Есмагамбетовой, вакцина, которая сегодня применяется на территории Казахстана, это неживая вакцина, она не содержит частицы вируса, а содержит только часть участка гена, который передает информацию и способствует выработке антител в организме после вакцинации.