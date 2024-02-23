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    19:47, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Не сушите ваш iPhone в пакете с рисом - Apple

    iPhone
    Фото: Euronews.com

    Если ваш iPhone намок, не кладите его в пакет с рисом, рекомендует Apple. Несмотря на популярность этого метода, эксперты давно предупреждали о его неэффективности, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    Компания Apple опубликовала рекомендации, предупреждая пользователей, что «маленькие частицы риса могут повредить iPhone».

    Вместо этого рекомендуется аккуратно «постучать iPhone о ладонь, держа его разъемом вниз», чтобы избавиться от влаги.

    Пользователям рекомендуется оставить телефон в сухом проветриваемом месте перед подключением к зарядному устройству.

    Помимо избегания пакетов с рисом, Apple советует не сушить телефон с использованием «внешнего источника тепла или сжатого воздуха», то есть следует избегать радиатор и фен. Также пользователи не должны пытаться вставлять в разъем сторонние предметы, например, ватные палочки или бумажные салфетки.

    Теги:
    iPhone Технологии Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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