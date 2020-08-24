Не сумевших спуститься с горы двух человек спасли в Бурабае

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - В Бурабайском районе Акмолинской области спасены парень и девушка, не сумевшие спуститься с горы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

«23 августа 2020 года в 14:55 часов на пульт спасательного отряда города Щучинска поступило сообщение о том, что двое молодых людей поднялись на вершину горы Кокшетау и самостоятельно не могут спуститься вниз. По прибытии к месту происшествия сообщение подтвердилось. Спасатели организовали подъем в гору и с помощью альпинистского снаряжения благополучно спустили граждан с горы», - проинформировал заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Канат Доспаев.

«Мы поднялись на гору Кокшетау, откуда открывается незабываемый вид. Однако спуститься обратно самостоятельно не смогли, прошел небольшой дождь - и камни были скользкие. Около часа мы пытались самостоятельно выбраться, но это было опасно для жизни. Решили звонить спасателям. К счастью, мы были в зоне сотовой сети. Спасатели прибыли быстро, профессионально сработали, и уже через 15 минут мы были в безопасном месте», - рассказала жительница города Кокшетау Шолпан Бейсембаева.

Спасатели Акмолинской области предупреждают: планируя свои выходные дни на природе, следует учитывать простые правила поведения в горах. Перед походом в горы предупредите близких и знакомых о том месте, куда вы направляетесь, и как долго продлится ваш поход. Прежде чем отправиться по горным маршрутам с друзьями, необходимо убедиться, что ни у кого из спутников нет проблем с артериальным давлением и сердцем. Желательно всегда иметь при себе медицинскую аптечку с необходимым запасом лекарственных препаратов. Никогда не ходите по незнакомому маршруту без проводника. В горах бывает все: можно заблудиться, набрести на опасное дикое животное или встретить опасный обрыв. Если у вас есть огромное желание впервые пройтись по горному маршруту, но нет возможности присоединиться к опытным туристам, найдите профессионального гида, который сможет безопасно провести вас самыми интересными тропами и рассказать обо всем, что встретится на пути.