«Не столичный уровень»: Депутаты маслихата недовольны работой такси

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Не столичный уровень» - так отозвались депутаты маслихата Нур-Султана о работе службы такси. По их мнению, нужна четкая концепция развития этой службы, потому что таксисты - это основной образ столичного жителя. Об этом сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Такси – это тот транспорт, который встречает наших международных гостей, когда они прилетают в столицу. Ситуация очень плохая. Мы посещаем другие страны и видим, как там выстроена работа. У нас официальные перевозчики - полунеофициальные. Когда ты выходишь из аэропорта, никаких таксометров, по приложению они не вызываются и стоят, как в старые добрые 90-е. То есть, это не столичный уровень», - высказался один из депутатом маслихата.

Депутат поинтересовался, как будет наводить порядок столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной коммуникации .

По словам заместителя главы управления транспорта и развития дорожно-транспортной коммуникации, работа по контролю такси была передана в деятельность ТОО «CTS» и у них есть «человеческие ресурсы», чтобы этим заниматься.

«Сейчас мы даем им время на приобретение форменной одежды, на установку таксометров и других необходимых вещей, которые должны быть в каждом автомобиле. Эта работа проводится. Также мы сейчас хотим из управления инвестиций и развития передать себе финансирование проекта ГЧП по компании такси, которыми мы пользуемся. Надеюсь, сможем больше повлиять на эту деятельность», - прокомментировал Ержан Диханбаев.

Спикер пообещал предоставить дополнительный ответ о проделанной работе до середины следующего года.

Депутаты отметили, что в работе служб такси должна быть четкая концепция развития. Разовые акции, по их словам, не дадут результат.

«Таксисты – основной образ столичного жителя. Он сейчас очень плохой. Поэтому нам нужно поработать по этому вопросу», - добавил депутат.