Не стоит вопрос о прибытии беженцев в Казахстан – МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прибытие беженцев в Казахстане не планируется. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поводу различных рассылок в мессенджере Whats App о том, что в город Шымкент или в Алматы планируется прибытие афганских беженцев, не соответствует действительности. Поэтому просим перепроверять информацию у Министерства иностранных дел или местных органов», - прокомментировал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, в планах нет прибытия беженцев, и вопрос об этом не стоит.

«Если и будет идти какая-то речь, то только сотрудники ООН, которые работают официально в Афганистане, при их официальном обращении к казахстанским властям», - добавил Айбек Смадияр.

Напомним, что сегодня в 17:00 часов военно-транспортный самолет С-295 ВВС РК благополучно совершил посадку в Алматы с 42 пассажирами, эвакуированными из Афганистана. В Казахстан прибыли 25 граждан РК, в том числе 15 взрослых и 10 детей, а также сотрудники Посольства РК. Ранее сообщалось, сколько казахстанских дипломатов работают в Афганистане.

О положении этнических казахов в Афганистане рассказали в МИД РК. Во внешнеполитическом ведомстве опровергли информацию о нескольких десятках тысяч этнических казахов в Афганистане.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев 16 августа провел совещание по ситуации в Афганистане. Ранее Глава государства в Twitter сообщил о том, что Казахстан обеспокоен эскалацией напряженности в Афганистане и внимательно следит за развитием событий.

В Вооруженных Силах РК приняты меры по усилению бдительности.







