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вчера 22:55
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вчера 18:54
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Не стоит сразу бежать в обменники – эксперт о ситуации с долларом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тенге моментально отреагировал на падение стоимости нефти, передает «Хабар 24».
Некоторые обменники, по данным сайта «Курс.кз», начали продавать доллар за 400 тенге. Справедливая ли это цена в нынешних условиях, и возможно ли дальнейшее падение? Как себя вести в этой ситуации рядовым казахстанцам.
«Тенге не держится и, по большей части, это нервные колебания, спекулятивные. Несколько простых советов для рядовых казахстанцев. Во-первых, не бежать сразу в обменники, когда вы видите что-то непонятное с курсом, потому что, скорее всего, те, кто первыми прибегут в обменники, создадут дополнительный доход для тех, кто меняет валюту. Второе - это мыслить более долгосрочно и создавать себе небольшой валютный резерв», - посоветовал экономист Сергей Домнин.
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