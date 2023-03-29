Не стоит критиковать всех учителей – министр просвещения Казахстана о фальсификации на выборах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. министра просвещения РК Гани Бейсембаев прокомментировал причастность учителей к фальсификации на выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, хочу сказать, что не все учителя участвовали в избирательной кампании. Только в определенном количестве - 30%. Во-вторых, известно, что в связи с законом «О статусе педагога», выборы, которые проходили в субботу-воскресенье, привлечение учителей к рабочему процессу выборов было запрещено. Как гражданин РК учитель, конечно, может участвовать в выборах», - сказал Гани Бейсембаев в кулуарах Мажилиса.

По его словам, в данный момент проводится проверка по данному вопросу.

«Я дал поручение проверить причастность учителей к случаям, опубликованным в соцсетях. Я считаю, необходимо внимательно изучить видео и выяснить, учителя это или нет», - отметил министр.

Он пообещал принять соответствующие меры в случае, если причастность этих педагогов к указанным прецедентам на выборах будет доказана.

«Я считаю, что все должно быть справедливо. Я не думаю, что это нормально – говорить о причастности всех учителей. Ведь в стране около 500 тысяч учителей. Если определенные учителя идут на такие действия, наверное, будет лишним предъявлять такие обвинения всем учителям», - заключил министр.

19 марта в Казахстане состоялись внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. В день голосования нарушения совершили 42 человека, и все они привлечены к ответственности.