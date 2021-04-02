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    13:45, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Не ставим вопрос о полном закрытии Алматы - аким

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ответил на вопрос, рассматривается ли вопрос полного закрытия города на карантин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вопрос не в том, что мы сегодня закрываем город или не закрываем. Все зависит от того насколько мы справляемся с эпидситуацией. Мы сегодня работаем, система здравоохранения справляется, поэтому мы сегодня не ставим вопрос о полном закрытии города. Если совсем (ситуация – прим. редакции) будет осложняться, вы сами будете это знать, мы будем открыто рассказывать. Не будет так, что утром проснулись, и город закрыт. Мы будем информировать. Пока у нас нет никаких планов, что город будем закрывать», - сказал в ходе онлайн-брифинга аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

    Он отметил, что если система здравоохранения перестанет справляться, а заражаемость выйдет за критическую черту то, конечно, нужно «будет принимать решение».

    «Если город закроется, естественно это будет обсуждаться с Правительством, какие меры, каким образом будет оказана поддержка. Если город полностью будет закрыт, безусловно, то все необходимые меры будут приняты, такие как поддержка социально-уязвимым слоям населения, так и в целом бизнесу. Все меры будут приняты, если будет город закрыт», - сказал аким.

    Ранее сообщалось, что Алматы ежемесячно будут выделять 250 тысяч доз вакцины.

    Также в апреле будет развернуто 250 пунктов вакцинации.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Акимат Алматы
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