Не стало звезды культового фильма «Мужчина и женщина»

Французская актриса Анук Эме, сыгравшая Анну в фильме «Мужчина и женщина» (Un homme et une femme, 1966) режиссера Клода Лелуша, умерла на 93-м году жизни. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства AFP, Эме, урожденная Николь Дрейфус, ушла из жизни утром во вторник. Причины ее смерти собеседник агентства не приводит.

Актриса начала работать в кино в 14 лет. В 1967 году была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль в кинокартине «Мужчина и женщина», в этом же году стала лауреатом премии «Золотой глобус» в аналогичной категории.

Анук Эме известна также по культовым фильмам итальянского кинорежиссера и сценариста Федерико Феллини «Сладкая жизнь» (La Dolce Vita, 1959) и «Восемь с половиной» (8 1/2, 1963).

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.