Не стало писателя Шерхана Муртазы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня на 86 году жизни не стало Народного писателя Казахстана (1992), Заслуженного деятеля культуры Казахской ССР (1984), лауреата Государственного премии Казахской ССР (1978) Шерхана Муртазы, передает МИА «Казинформ».

Эту информацию подтвердили в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК.

«Шерхан Муртаза скончался сегодня приблизительно в 18:30 от тяжелой болезни в своем доме в Алматы. От имени министерства выражаем глубокие соболезнования родным и близким писателя. Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы поедет на гражданскую панихиду. Организацией похорон Шерхана Муртазы займутся акиматы его родной Жамбылской области и города Алматы совместно с Министерством культуры и спорта РК. Дополнительную информацию мы еще сообщим», - сказал корреспонденту МИА «Казинформ» пресс-секретарь МКС РК Айдар Кырыкбай.

Шерхан Муртаза родился 28 сентября 1932 года в ауле Талапты в Джувалинском районе Джамбулской области. В 1955 году окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. После окончания университета, в 1955-1962 годах, работал в Казахском государственном издательстве художественной литературы (редактором издательства «Жазушы»), литературным сотрудником, собственным корреспондентом республиканских газет «Лениншiл жас», «Социалистiк Казахстан».



В 1971-1972 годах был главным редактором альманаха «Жалын». С 1973 года - секретарь Союза писателей Казахстана, главный редактор журнала «Жұлдыз». С 1975 по 1994 год - главный редактор республиканских газет «Қазақ әдебиеті», «Социалистік Қазақстан», председатель республиканского государственного комитета по телевидению и радиовещанию. С 1975 года - 2-ой секретарь управления Союза писателей Казахстана. В 1980-1989 годах - главный редактор газеты «Қазақ әдебиеті», в 1989-1992 годах - главный редактор газеты «Социалистік Қазақстан», в 1992-1994 годах - председатель Государственного комитета телерадиовещания Казахстана. С 1995 года занимался творческой деятельностью.

Первый сборник очерков «Құрылысшы Дәку» увидел свет в 1958 году. Шерхан Муртаза - автор романов «Қара маржан» и «Қызыл жебе», пьес «Сталинге хат» и «Бесеудің хаты».

Его произведения переведены на многие языки мира.