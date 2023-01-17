Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Не спешить принимать решение по банкротству призвал казахстанцев глава Минфина

17 Января 2023, 12:44
Не спешить принимать решение по банкротству призвал казахстанцев глава Минфина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Процесс по банкротству физлиц прокомментировал заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть движение. Мы каждый день проводим разъяснительную работу на разных площадках, у нас целый медиаплан есть. Мы сейчас ведем разъяснительную работу. Банкротство - не есть благо, это последствие тех решений, которые принимались в свое время. Поэтому мы разъясняем, что желательно идти на улучшение платежеспособности и не принимать решение по банкротству. Но ситуации бывают разные, поэтому мы предусмотрели все опции», - сказал Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства.

Ранее сообщалось, что депутаты Сената приняли Закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан».

Как отметил вице-министр финансов РК Ержан Биржанов, с учетом международного опыта предлагается ввести 3 вида процедур. Все три процедуры инициируются только самим должником, то есть у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры.


Новости по теме
Средняя обеспеченность по регионам увеличилась в Казахстане
Около 700 тысяч тенге составляет средняя зарплата шахтеров в Казахстане
20 млрд тенге понадобится Казахстану для выкупа российской доли акций ЕАБР
Теги:
Читайте также
Средняя обеспеченность по регионам увеличилась в Казахстане
Около 700 тысяч тенге составляет средняя зарплата шахтеров в Казахстане
ВВП Китая достиг почти $18 трлн в 2022 году
Будут ли из правительственного резерва экстренно выделять деньги на выборы – ответ главы Минфина
20 млрд тенге понадобится Казахстану для выкупа российской доли акций ЕАБР
Из-за небрежного отношения почти 30 млн га земель стали непригодными для использования в РК
5 млн га неиспользуемых сельхозземель вернут государству в 2023 году
Какие регионы наиболее остро ощущают дефицит в пастбищах
Новости партнеров
Популярное
1 Телевидение и радио отключат в Казахстане 18 января
2 Назначен заместитель акима Павлодарской области
3 Назначен аким Баянаульского района Павлодарской области
4 Развитие пригородов Астаны обсудили в Правительстве
5 Запретили фотографироваться: в «Шымублаке» ответили на возмущения алматинки

Лента новостей