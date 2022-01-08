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    15:00, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Не спекулировать в период ЧП призвали акмолинских предпринимателей

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В связи с объявленным режимом ЧП на сегодня комендантом по Акмолинской области, начальником департамента полиции принят ряд ограничений. О них на прошедшем брифинге собравшимся сообщил руководитель управления предпринимательства и промышленности региона Ербол Оспанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Так, в соответствии с приказом коменданта, по словам спикера, для объектов торговли и услуг введены временные ограничения и запреты.

    «В первую очередь, это касается мест массового скопления людей - ресторанов и иных объектов общественного питания, свадебных салонов, банкетных залов, общественных бань, саун, бильярдных залов, игровых и компьютерных залов, торговых объектов. Они должны работать до 22:00 с соблюдением дополнительных ограничений санврачей. Также установлен особый режим работы аптек по обороту лекарственных психотропных средств и реализации алкогольной продукции – до 22:00. По крепким алкогольным напиткам реализация идет до 21:00, по слабым – до 22:00. Запрещены на период действия ЧП организации и проведение спортивных и массовых мероприятий, функционирование специализированных магазинов по продаже оружия, боеприпасов, специальных средств, взрывчатых, ядовитых веществ», - поделился Е. Оспанов.

    Так, принимаются все меры для обеспечения продовольственной безопасности областного центра. Запасов продовольствия в городе в достаточном количестве. Поводов для ажиотажа нет. В случае возникновения дефицита отдельных товаров, будет задействован механизм регионального стабилизационного фонда.

    По словам выступающего, Президентом РК было поручено на местах вводить государственное ценовое регулирование на социально значимые товары и не допускать ажиотажа.

    Е. Оспанов призвал акмолинских предпринимателей не спекулировать на жизненных потребностях граждан в этот сложный период.

    Руководитель региональной палаты предпринимателей «Атамекен» Ерканат Мусылманбек добавил, что на сегодняшний день по всему Казахстану собираются сведения от всех предпринимателей, кто пострадал в связи с введением режима ЧП. В Акмолинской области в РПП уже поступило около 10 заявлений на получение свидетельства о форс-мажоре.



    Теги:
    Бизнес Происшествия, ЧС Акимат Общество ЧП-2022 Экономика Акмолинская область
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