Не сожалею о принятом решении - Жансая Абдумалик ответила на критику Бибисары Асаубаевой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Шахматистка Жансая Абдумалик ответила на критику Бибисары Асаубаевой. Между тем, президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович принес извинения участникам турнира Гран-при в Индии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева раскритиковала шахматистку Жансаю Абдумалик. По ее словам, Жансая и еще одиннадцать шахматисток были на женском турнире в Нью-Дели.

«Там у нас важный турнир. Гран-при. И все бы ничего, но она внезапно решила покинуть турнир — якобы из-за того, что организаторы встретили её неподобающе», - ранее опубликовала пост Бибисара Асаубаева.

Позже Жансая Абдумалик ответила на критику со стороны Бибисары Асаубаевой.

«Я старалась не обращать внимания на неоднократные неэтичные колкости Бибисары Асаубаевой в мой адрес, но, видимо, настал момент дать сдачи. Начну с того, что фото, которое использовала Асаубаева в своем посте, не соответствует сложившейся ситуации и вводит в заблуждение любителей шахмат (фото было сделано в 2021 году на Кубке мира). Далее, непосредственно о самой ситуации на Гран-при в Индии: я и мои коллеги (включая саму Асаубаеву) были огорчены и разочарованы (мягко говоря) условиями, созданными организаторами», - написала Жансая Абдумалик на своей странице в Instagram .

Посовещавшись, как пишет Жансая Абдумалик, участники решили написать коллективное письмо президенту и руководящему пппарату ФИДЕ, в котором отразили свое недовольство, и предложили перенести или отменить этап.

«Письмо подписали практически все участницы Гран-при (включая Асаубаеву). Из-за коллективного недовольства участниц организаторы даже были вынуждены перенести начало турнира на неопределенный срок. Я лично поставила в известность президента ФИДЕ Аркадия Дворковича и исполнительного директора Эмиля Сутовского о своем решении не играть в таких условиях.

«Несмотря на всю эту некрасивую ложь и лицемерие Бибисары Асаубаевой, я не сожалею о принятом решении и убеждена, что шахматисты заслуживают играть в безопасных и достойных условиях. Я всегда с гордостью и честью представляю свою страну!

Все еще с теплотой вспоминаю Олимпиаду в Индии, но предложенные условия в Дели действительно неприемлемы. Прошу прощения у своих коллег, что выкладываю переписку, но я вынуждена это сделать, чтобы защитить свое доброе имя, - написала Ж. Абдумалик.

Между тем, президент ФИДЕ Аркадий Дворкович извинился за ошибки, допущенные в ходе женского Гран-при в Индии.

В сообщении говорится, что в письме, адресованном участникам мероприятия, Дворкович выразил свои извинения за проблемы и неудобства, с которыми столкнулись игроки, приведшие к снятию одного игрока. Несмотря на это, турнир продолжится с корректировками для оставшихся игроков.

«Мы понимаем, что эта ситуация вызвала сильное недовольство игроков и поставила турнир под угрозу. Мы признаем ваши опасения и разочарования и относимся к ним серьезно. Мы высоко ценим вашу открытость и хотели бы заверить вас, что мы полностью решим вопросы, которые были подняты в отношении этого турнира и женских соревнований ФИДЕ в целом. Мы также настроены на повышение уровня коммуникации с участниками. Учитывая все имеющиеся аргументы, мы решили продолжить женский Гран-при в Индии», - говорится в ответе президента ФИДЕ.