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Не создавать волокиты на постах призвали предприниматели пограничников в СКО

16 Декабря 2022, 03:00
Не создавать волокиты на постах призвали предприниматели пограничников в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На совете по защите прав предпринимателей в Северо-Казахстанской области рассмотрели парадоксальную ситуацию, когда пограничники сначала запретили провоз груза, а потом внезапно его разрешили, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации региональной палаты предпринимателей, костанайская компания «Костанай Метпром» везла в соседнюю Россию лом легированной стали. На североказахстанском пункте пропуска «Жанажол» машину не пропустили. Сослались на приказ МИИР РК «О некоторых вопросах транспортировки лома и отходов черных и цветных металлов».

«Поставляемый товариществом лом легированной стали не подпадал под ограничения приказа, в котором указано: за исключением нескольких кодов ТН ВЭД ЕАЭС, обозначающих отходы и лом прочей легированной стали, кроме коррозионностойкой. Как раз таким и являлся перевозимый груз», – прокомментировал начальник отдела по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Айдос Кенбеилов.

У водителя имелись соответствующие сопроводительные документы на груз и заключение эксперта торгово-промышленной палаты. Однако пограничная служба КНБ РК проигнорировала их, оформила официальный отказ. Но через некоторое время транспорт с ломом все-таки пропустили через границу.

В ТОО «Костанай Метпром» утверждают, что ранее такой же груз с соответствующими документами неоднократно проходил через этот же пункт пропуска.

Военный прокурор Петропавловского гарнизона Мейржан Касимжанов отметил, что сомнения у пограничников вызвало экспертное заключение, выданное на груз представителем торгово-промышленной палаты.

«К этому документу должны были быть приложены образцы, по которым проводилась экспертиза, но их не было. Да, согласно правилам, если есть разрешение департамента госдоходов, пограничники обязаны пропустить груз. С этим я согласен, но деятельность департамента госдоходов тоже регламентируется этим приказом. Если документы вызывают сомнения, то они тоже должны были в этом разобраться», – прокомментировал М. Касимжанов.

Председатель совета по защите прав предпринимателей Инесса Куанова добавила, что в таких случаях нужно основываться на правовых актах. Непоследовательные действия работников поста создают волокиту при пересечении поста, создается впечатление о создании искусственного административного барьера.

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