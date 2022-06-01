1 Июня 2022 16:28

Не создавать ажиотаж вокруг сахара призвал глава Минторговли РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов заявил, что сахар может временно отсутствовать в отдельных магазинах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Просьба не вырывать из контекста и не создавать ажиотажа. В своем блоге я отвечал на конкретный вопрос, который был задан о том, что на рынке «Шапагат» наблюдается отсутствие сахара. В связи с изменяющейся логистикой в отдельных магазинах, на отдельных базарах может кратковременно отсутствовать сахар. По балансу производства, импорта и потребления сахара у нас дефицита нет», - заявил Бахыт Султанов, отвечая на вопросы журналистов в Правительстве.

Ранее министр сообщил, что средняя цена на сахар сложилась на уровне 432 тенге. По его словам, основная причина изменения цен на рынке сахара зависит от логистики поставок. До этого председатель Комитета заявил, что в Казахстане дефицита сахара нет, а запасов есть в достаточном количестве.