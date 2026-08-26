Не сообщайте коды из SMS: полиция предупредила казахстанцев о мошенниках

Киберполиция области Жетісу призвала граждан не передавать мошенникам банковские данные, пароли и коды подтверждения и не переходить по подозрительным ссылкам, передает агентство Kazinform.

— Интернет-мошенники постоянно совершенствуют свои схемы и используют телефонные звонки, мессенджеры, социальные сети и поддельные сайты, чтобы завладеть деньгами граждан, — сообщили в ведомстве.

Сотрудники киберполиции департамента полиции области Жетісу предупреждают: никому не передавайте данные банковской карты, пароли, PIN-коды и коды подтверждения из SMS.

Злоумышленники могут представляться сотрудниками банков, полиции или государственных органов и под различными предлогами убеждать граждан совершить перевод денежных средств либо сообщить конфиденциальные данные.

— Не переходите по подозрительным ссылкам, не устанавливайте неизвестные приложения и не принимайте решения под давлением. Помните: ваша бдительность — лучшая защита от мошенников. Если звонок или сообщение вызывают сомнения, прекратите общение и самостоятельно обратитесь в банк или соответствующую организацию, — подчеркнули в полиции.

Ранее полиция Астаны выявила мошенничество с визами через соцсети.