Не собирать деньги на подарки школам и учителям призвали родителей выпускников в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В школах Северо-Казахстанской области в этом году «последний звонок» для 9-х и 11-х классов пройдет с учетом санитарно-эпидемиологических требований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Школьное мероприятие организуют на открытом воздухе во дворе или здании школы в зависимости от погоды. При этом обязательно соблюдение масочного режима. Во дворе будет нанесена разметка для соблюдения дистанции. В здании она должна быть не менее 1-1,5 метров между участниками «последнего звонка». На мероприятие допустят не более одного из родителей или законных представителей.

«В целях профилактики коррупционных нарушений обращаюсь к родителям выпускников с просьбой не инициировать сбор денежных средств на приобретение подарков для педагогов и администрации школ. Принятие подарков является грубым нарушением педагогической этики», - сказала на брифинге руководитель управления образования Гульмира Каримова.

В этом году по области 9-й класс заканчивают 6 397 учащихся и 11-й класс – 3 409.