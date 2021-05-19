Не собирать деньги на подарки школам и учителям призвали родителей выпускников в СКО
Школьное мероприятие организуют на открытом воздухе во дворе или здании школы в зависимости от погоды. При этом обязательно соблюдение масочного режима. Во дворе будет нанесена разметка для соблюдения дистанции. В здании она должна быть не менее 1-1,5 метров между участниками «последнего звонка». На мероприятие допустят не более одного из родителей или законных представителей.
«В целях профилактики коррупционных нарушений обращаюсь к родителям выпускников с просьбой не инициировать сбор денежных средств на приобретение подарков для педагогов и администрации школ. Принятие подарков является грубым нарушением педагогической этики», - сказала на брифинге руководитель управления образования Гульмира Каримова.
В этом году по области 9-й класс заканчивают 6 397 учащихся и 11-й класс – 3 409.