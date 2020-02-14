Не снижать заданных темпов в экономике региона поручил Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Первые поручения по развитию региона в новой должности акима Жамбылской области озвучил Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

Свое видение дальнейшего развития региона и приоритетных направлений в экономике и социальной политике аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев изложил в ходе аппаратного совещания в облакимате.

«Главное – качественно и своевременно выполнять поручения руководства страны, - сказал он. - По итогам прошлого года регион достиг хороших социально-экономических показателей. Необходимо не снижать заданных темпов. Потенциал области достаточно высокий».

Тем не менее, глава региона отметил снижение показателей по итогам первого месяца 2020 года в таких отраслях, как промышленность, переработка, привлечение инвестиций. Заметно отставание по объемам освоенных средств, необходимо усилить работу администраторам бюджетных программ, сказал глава региона, подчеркнув, что итоги первого квартала должны быть не хуже результатов прошлого года.

Уровень безработицы – 4,8% - сопоставим со среднереспубликанским значением, но при этом в области всё еще большое количество самозанятых. Поэтому нужно создавать как можно больше новых постоянных рабочих мест. Необходимо вплотную работать с такими гигантами местной промышленности, как ТОО «Казфосфат» и «Еврохим», привлекать в регион крупных отечественных и зарубежных инвесторов.

Известно, что через территорию жамбылского региона пролегают три крупных газопровода, что предполагает более эффективное развитие газораспределительной сети. По мнению акима области, для интенсивного развития расположенного на территории региона Амангельдинского газового месторождения необходимо при помощи профильного министерства провести масштабные геологоразведочные работы.

Говоря о развитии сельскохозяйственной сферы, глава региона отметил, что Жамбылская область является аграрной, поэтому развитие сельского хозяйства играет ключевую роль в общем ее развитии. Сейчас надо шире пользоваться государственной поддержкой по увеличению площадей поливных земель, параллельно увеличивая эффективность их использования.

Актуальным остается вопрос диверсификации посевов. Больше внимания необходимо уделять рентабельным культурам, масличным, увеличить объемы выращиваемой в области сахарной свеклы для последующей загрузки местных сахарных заводов. На повестке дня – подготовка к весенне-полевым работам, своевременная подготовка сельхозтехники, приобретение и посадка высококачественных семян.

Регион имеет все возможности для обеспечения себя овощами и фруктами, в том числе в период межсезонья. Необходимо обратиться к опыту Карагандинской области, где хорошо работают оптово-распределительные центры, а цены на продукты питания ниже жамбылских.

Для увеличения товарооборота поставлена задача шире использовать транзитный потенциал области. В сфере альтернативной энергетики необходимо завершить строительство шести станций и довести совокупную мощность получаемой от ВИЭ электроэнергии до 400 мВт, подчеркнул глава региона.