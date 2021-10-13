Не снижать темпы строительства автодорог поручил Женис Касымбек

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Ремонт дороги в Майкудуке идёт в две смены. Аким Карагандинской области Женис Касымбек поставил перед строителями задачу как можно быстрее обеспечить беспрепятственный проезд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новый асфальт сейчас укладывают в районе Голубых Прудов в сторону города. Дорожники пообещали, что до развязки на Юго-Восток закончат к концу месяца.

«Темпов не снижайте, каждый день нужно использовать максимально в плане работы. С техникой и людьми сейчас у вас нет проблем, поэтому и причин, чтобы не работать, нет», – сказал Женис Касымбек.

«На сегодня до «Сырдарьи» с одной стороны работы завершены, вторую сторону на днях начнём покрывать верхним слоем и до «Сырдарьи» закончим. По правой стороне, если ехать в сторону Майкудука, до М-14 нижние слои уже уложены, движение открыто. Сейчас делаем левую сторону», – сообщил Нуржан Тасмагамбетов, заведующий сектором автодорог отдела ЖКХ управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды.

Параллельно с капремонтом идут работы по установке опор освещения, знаков дорожного движения и светофорных объектов. На сегодня готово освещение от улицы Сантехнической до Архитектурной и от здания «Казахтелекома» до улицы Винницкой. Поэтапно устанавливаются опоры, и подключаются другие улицы.

На участке от Голубых Прудов до Сантехнической в местах скопления воды обустроена ливневая канализация. Предусмотрено 20 светофоров, 15 из них уже установили. Освещать дорогу будут 428 опор вдоль проезжей части и 328 тротуарных светильников. Благоустроят 16 км пешеходного тротуара.

Проверил Женис Касымбек и дорогу на 7-й магистрали. Большая часть проезда уже открыта. Сейчас дорожные строители работают в районе ХМК, включая путепровод. Готовят основание, к концу недели должны приступить к асфальтированию. После ремонта дорога станет пятиполосной.