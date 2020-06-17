Не следует паниковать и звонить в скорую – ведущий инфекционист РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ведущий инфекционист РК Динагуль Баешева поделилась рекомендациями на случай, если у человека ухудшилось самочувствие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если температура 38 и выше, чувствуете дискомфорт, то примите парацетамол. Конечно, нужно пить больше жидкости. Если клиника проявилась, нужно принимать жидкость, хорошо питаться, обязательно принимать белки. Если появиться потливость, то менять одежду. По данным ученых, 30 % излечения – хороший сон. То есть нужно максимально выспаться, отдохнуть, не впадать в панику. То есть звонить в скорую и паниковать тоже не следует», - сказала Динагуль Баешева во время онлайн брифинга.

Кроме того, по ее словам необходимо соблюдать меры безопасности.

«Из-за паники тяжелые пациенты могут оказаться без помощи, потому что кто-то будет кричать на конце другой трубки с требованием приехать к нему. Поэтому нужна солидарная и социальная активность. Сейчас нужно осознать ситуацию, принять, относиться к этому спокойно. Поэтому не чувство страха должно нами двигать впереди», - отметила инфекционист.

«На прошлой неделе я смотрела ребенка, не было мысли, что это коронавирусная инфекция. В последующем выяснилось, что у него есть коронавирус. Я была 100 % уверена, что заразилась. У меня повысилась температура, начали болеть суставы, я обзвонила всех знакомых, но благоразумие превысило, и температура показала 36,7. Это называется психосоматика. Что мне осталось делать? Я приняла успокоительное, хорошо покушала, легла спать. Утром чувствовала себя бодрее. Узнала самочувствие ребенка, он стал себя лучше чувствовать, мое самочувствие еще больше улучшилась. Как вы видите, сегодня седьмые сутки, и общаюсь с вами», - заключила врач.