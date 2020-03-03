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вчера 20:21
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вчера 18:15
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Не сидеть в кабинетах посоветовал Бердибек Сапарбаев чиновникам
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Развитие промышленности и малого среднего бизнеса рассмотрели на аппаратном совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.
Как сообщил курирующий промышленные сферы региона заместитель акима области Нуржан Календеров, индекс физического объема промышленного производства в январе - феврале этого года прогнозируется на уровне 84% от прошлогодних показателей.
По словам спикера, спад в химической промышленности связан с остановкой одной из печей ТОО «Казфосфат» и ремонтными работами на заводе ТОО «Talas Investment Company». Снижение в пищевой отрасли объясняется остановкой Таразского и Меркенского сахарных заводов из-за наплыва дешевого российского сахара. Для решения этой проблемы необходимо, по его мнению, принять на законодательном уровне антидемпинговые меры.
Помимо этого, на 20% мощности работает ТОО «Амангельдинский ГПЗ» - для решения этой проблемы необходимо совместно с Минэнерго проработать вопрос обеспечения сырьем. Более чем на треть сократил объемы производства завод «Инстальком». ТОО «Жамбылгипс» испытывает трудности с реализацией скопившейся на складах готовой продукции в объеме две тысяч тонн. Прекративший работу в июне 2018 года Хантауский цементный завод передан Инвестиционному фонду Казахстана, и новый хозяин в поисках инвестора.
По причине изменения правил утратил силу договор ТОО «ТаразКожОбувь» с Министерством индустрии и инфраструктурного развития на поставку 80 тысяч пар обуви для нужд Министерства обороны.
Бердибек Сапарбаев посоветовал акимам районов не сидеть в кабинетах, а объезжать имеющиеся промышленные предприятия, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.
«Промышленность играет ключевую роль в развитии экономики. Нужно работать с каждым предприятием, изучать проблемы на месте и оказывать содействие в их решении, а не сидеть в кабинетах. Сформируйте предложения по дальнейшей деятельности сахарных заводов, ужесточите контроль за выполнением графика погашения долгов перед крестьянами. Работайте в тесном контакте с министерствами, помогите тем же обувщикам в заключении необходимого договора. Главная задача - увеличение доходов людей, создание рабочих мест и повышение заработной платы», - отметил глава региона.
Бердибек Сапарбаев также поддержал предложение о том, чтобы получившие субсидии сельхозтоваропроизводители 20% продукции отправляли на местные перерабатывающие предприятия либо напрямую на рынок с наценкой не более 10%. Это даст возможность регулировать цены на социально значимые товары, не допуская их неоправданного повышения.
Также глава региона поручил принять меры по улучшению позиций Жамбылской области в рейтинге по легкости ведения бизнеса Doing Business.
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